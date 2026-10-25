法国各地星期六（10月24日）再次爆发反生活费高涨示威，部分示威者与警方发生激烈冲突，近1000人被捕，两人重伤。

法新社报道，法国内政部长努涅斯指出，警方遭到激进分子猛烈袭击，暴力程度“极高”，但商店遭破坏和抢掠的情况较一周前明显减少。

努涅斯星期六告诉记者，全国多个城市的示威游行大致和平进行，但部分身穿黑衣的极左翼激进分子向警方投掷物品、发射烟火，蓄意挑起冲突。

他说，冲突造成两人重伤，分别发生在图卢兹和克莱蒙费朗。据报道，图卢兹一名20岁男子的手指被炸断。努涅斯没有进一步说明两人的伤势和事发经过。

法国上星期也举行全国性反生活费高涨示威，但游行演变成严重街头暴力事件，数百家商店遭抢掠，共有2700人被捕。

努涅斯说，截至星期六同一时段，全国已有近1000人被捕，远高于上星期同期的385人。不过，尽管部分商店和企业再次遭到破坏及抢掠，规模已远小于上星期，购物中心也获得更严密的保护。

在巴黎，主要示威游行大致和平结束，但人群散去时，部分示威者与警方爆发冲突。

努涅斯指出，数千名激进分子聚集在游行队伍后方，其中约500人被认定为暴力滋事者。随后爆发的警民冲突持续约两小时。

他也透露，南部城市戛纳和蒙彼利埃首次出现极右翼分子介入示威。这些人试图与极左翼激进分子发生冲突，或声称到场是为了保护商家。

努涅斯认为，与一周前相比，星期六的整体情况有所改善，主要得益于警方加强部署、加快应对速度、扩大示威前的检查，并强化商家的安全防护。

他强调，当局将在星期六夜间至星期天继续保持高度戒备。