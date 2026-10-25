朝鲜领导人金正恩结束对中国边境城市丹东的访问后，星期天（10月25日）经陆路返回朝鲜。他此行参观了纪念朝鲜战争的历史设施，并途经一座新开放的中朝跨境大桥，凸显两国正推动加强经贸联系。

路透社报道，朝鲜官方媒体星期天报道，金正恩星期六（24日）到访丹东，参观当地朝鲜战争纪念设施，并在返回朝鲜途中经过连接中朝两国的新开放大桥。

金正恩在大桥中央俯瞰周边景色时表示，期待这座大桥能够履行连接两国、紧密联系两国人民感情的历史使命。

朝中社报道，金正恩在参观期间强调，朝鲜人民将永远铭记与中国人民并肩作战的光荣岁月，并将中国人民以鲜血支持朝鲜革命的恩情代代相传。

此次陪同金正恩前往中国丹东的朝方成员包括：朝鲜劳动党中央委员会政治局常务委员会委员、党中央委员会书记赵甬元，朝鲜民主主义人民共和国外务相崔善姬，朝鲜劳动党中央委员会书记李日焕、金成男，朝鲜民主主义人民共和国内阁第一副总理金德训，朝鲜劳动党中央委员会部长金与正，朝鲜劳动党中央委员会第一副部长金才龙等党政主要领导干部和朝鲜驻中国特命全权大使李龙男。

朝中社也报道，为了迎接金正恩，除了王沪宁之外，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任、外交部长王毅，中国共产党中央委员会对外联络部长刘海星，外交部常务副部长马朝旭，中国共产党辽宁省委员会书记许昆林，丹东市委员会书记蒋冰等中央和地方领导干部以及中国驻朝鲜特命全权大使王亚军也到场等候。

朝鲜官方媒体高度强调此次访问的历史意义，形容朝中关系是两国在1950年至1953年朝鲜战争期间以鲜血铸就的“牢不可破”纽带。

这次访问正值中朝寻求进一步加强经贸关系之际。中国是朝鲜最大的贸易伙伴，新开放的跨境大桥被视为两国扩大贸易往来的重要象征。

分析认为，金正恩此行也具有外交意义。美国总统特朗普预计下个月访问亚洲，中朝此时加强互动，显示双方有意进一步巩固关系。与此同时，朝鲜过去两年不断深化与俄罗斯的军事合作，平壤也须在北京与莫斯科之间维持外交平衡。