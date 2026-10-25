美国总统特朗普星期六（10月24日）偕同夫人梅拉尼娅，在佛罗里达州提前投票，为11月3日举行的国会中期选举投下一票。他随后再次声称，自己赢得2020年总统选举，但选举结果遭到操纵。

特朗普当天在家乡佛罗里达州西棕榈滩的棕榈滩县选举监督办公室投票，之后前往佐治亚州出席共和党竞选造势活动。

特朗普投票后告诉记者，他把选票全部投给共和党候选人。

当被问及选民关注的贪腐问题时，特朗普指责民主党控制的选区和城市存在贪腐问题。他说：“你们应该看看真正的贪腐，那就是民主党的贪腐。”

特朗普也重提2020年总统选举舞弊的指控，声称自己当年实际上赢得选举。

他说：“我在2016年参选并胜出，2020年我也赢了，但结果却不是这样。那是一场受到操纵的选举，我赢了数百万张选票。”

特朗普多年来一直拒绝承认自己在2020年总统选举中败给民主党候选人拜登，并反复指控选举存在大规模舞弊，但这些说法缺乏可信证据支持。

距离11月3日中期选举仅剩10天，共和党正面临保住国会控制权的压力。近期民调显示，民主党有望夺回众议院控制权，共和党在参议院的优势也受到挑战。

美国中期选举通常对执政党不利。若共和党失去国会多数席位，80岁的特朗普在本届总统任期最后两年推动立法议程的空间将受到限制。

与此同时，民主党若重新掌控国会，也可能对特朗普政府展开多项调查。民主党人已表明，有意调查特朗普重返白宫以来，他及亲近人士通过家族控股公司进行的商业交易。