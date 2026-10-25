也门胡塞武装24日称，该组织使用导弹和无人机对沙特阿拉伯境内多处目标发动七次袭击，以回应沙特过去24小时内对胡塞武装控制区的袭击。

新华社报道，胡塞武装军事发言人叶海亚·萨雷亚当天通过该组织控制的马西拉电视台发表声明说，上述袭击目标涉及沙特利雅得、延布、拉比格、达曼、海米斯穆谢特等地机场、石油设施及军事基地。

萨雷亚说，过去24小时内沙特对胡塞武装控制区发动约100次空袭，自本轮冲突升级以来沙特对也门发动的空袭和导弹袭击累计达3123次。

马西拉电视台报道，沙特主导的多国联军对胡塞武装控制区发动猛烈空袭。也门首都萨那一处民宅遭空袭，至少四人死亡、数人受伤。萨那省哈姆丹地区一处水泥厂工人宿舍遭空袭，至少八人死亡、10余人受伤，死者包括妇女和儿童。也门西部荷台达省图海塔地区一民宅遭空袭，造成一个家庭五人死亡。

萨雷亚当天在社交媒体发布另一份声明称，胡塞武装袭击位于也门南部港口城市亚丁的纳斯尔军营及海军基地，称有沙特军官在此筹划进攻。

近期，沙特方面与胡塞武装互袭力度增强。同时，胡塞武装与沙特支持的也门政府军在多条战线的交火也日趋激烈。