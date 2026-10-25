以色列数千名民众星期六（10月24日）在特拉维夫举行大规模反政府示威，要求调查政府未能阻止2023年10月7日哈马斯袭击的责任。示威距以色列全国大选仅三天，这场选举被广泛视为对总理内坦亚胡的信任公投。

法新社报道，示威由“十月委员会”（October Council）组织。该团体由2023年10月7日哈马斯袭击事件的遇难者及人质家属成立，长期要求政府为未能防止袭击承担责任，并设立独立国家调查委员会。

委员会在示威前通过社交平台X发文说，这场集会是三年来争取查明真相、追究责任及成立国家调查委员会行动的高潮。

多名反对党领袖也参与示威。民调显示，自2022年底执政的内坦亚胡右翼阵营，与主要竞争对手、右翼偏中间派领袖艾森科特领导的阵营支持率不相上下。目前没有任何一方预计能在国会取得过半议席。

68岁的示威者费尔斯坦接受法新社访问时说：“过去四年来领导我们的人表现糟透了。”她认为，以色列从未陷入如今这样的处境。

“十月委员会”也警告，亲政府人士可能蓄意干扰集会，并已致函警方，要求防范与执政联盟有关联的人士制造事端。

以色列民间团体和反对党多年来持续要求成立独立调查委员会，彻查2023年10月7日袭击事件暴露的安全失误，但内坦亚胡政府一直拒绝。

政府转而提议成立由政治人物任命的调查委员会，成员分别由执政联盟及反对党议员各委任一半。不过，反对党领袖已表明，将抵制这种由政治人物主导的调查机制。