美国前总统奥巴马星期六（10月24日）在俄亥俄州为民主党候选人站台，猛烈抨击总统特朗普执政两年来造成“混乱、残酷、腐败和无能”的局面，呼吁选民在11月3日中期选举中通过选票表达不满。

法新社报道，65岁的奥巴马在克利夫兰举行的竞选集会上说：“经历了两年来现代史上前所未见的混乱、残酷、腐败和无能，你们终于有机会说：‘够了！’”

他强调，俄亥俄州选民正通过投票寻求改变。

奥巴马也将生活费不断上涨归咎于特朗普政府，尤其是燃油价格飙升，加重了美国家庭的经济负担。他说：“现任总统作出了一连串错误决定。最重要的是，他决定发动一场没有人要求、不必要的战争。”

奥巴马还敦促选民尽早投票，不要拖延或犹豫。俄亥俄州目前已开放提前投票。

奥巴马在民主党支持者中仍拥有相当高的人气，民主党希望借助他的影响力，为选情胶着的候选人争取支持。

俄亥俄州参议员选举中，民主党前参议员布朗正挑战共和党现任参议员赫斯特德。州长选举则由民主党候选人阿克顿对垒曾参加2024年总统选举的共和党人拉马斯瓦米。民调显示，民主党候选人在这两场选战中略微领先，但竞争依然激烈。

全国民调则显示，民主党有望夺回众议院控制权，参议院选情更为胶着。

奥巴马星期六也前往密歇根州底特律，为民主党参议员候选人埃尔赛义德站台。后者正与共和党候选人罗杰斯展开激烈竞争。