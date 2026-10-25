英国和法国约2500名军人参加为期七周的大规模军事演习，模拟北大西洋公约组织（NATO）领土遭受现代化军事攻击的情景。其中，600名英法伞兵在德国实施空降行动，是英国近20年来规模最大的空降行动之一。

法新社报道，英国政府星期天（10月25日）说，这场代号“犀牛泰坦”（Rhino Titan）的演习在德国森内拉格军事训练中心举行，旨在检验英国军队面对配备无人机和电子战装备的敌军时的作战能力。

演习期间，600名英法伞兵乘坐四架英国皇家空军A400M“阿特拉斯”运输机，在德国上空实施空降，展示北约盟国迅速部署大规模空降兵力的能力。

这场演习正值欧洲日益担忧俄罗斯军事威胁之际。随着俄乌战争持续，北约成员国正加强军事准备，以应对可能针对北约领土发动的攻击。

英国国防部长斯特里廷发表声明说，21世纪的安全威胁要求军队采取更新、更现代化的作战方式，英国武装部队正为此调整训练和部署。

他说：“这场与法国和德国盟友共同举行的大规模演习，证明我们有能力在任何有需要的地方迅速部署大规模空降兵力，保卫北约领土。”

斯特里廷指出，军队与专业装备的结合，有助于威慑潜在对手，确保英国及盟友的安全。