澳大利亚悉尼耗资56亿澳元（约50亿新元）兴建的新国际机场星期天（10月25日）正式开放客运服务，结束逾10年的规划与建设。这座机场可全天24小时运营，为航空公司提供更灵活的航班安排，也有望带动悉尼西部地区的发展。

路透社报道，新机场名为西悉尼国际机场（Western Sydney International Airport），位于悉尼市中心以西约60公里的巴杰里斯溪（Badgerys Creek），周边人口快速增长，居民种族背景多元。

与新机场不同，现有悉尼机场实施宵禁，晚上11时至隔天早上6时禁止航班起降，限制航空公司的航班调度灵活性。

澳洲总理阿尔巴尼斯发表声明说：“这是澳大利亚50多年来首次启用大型新机场，也是数十年努力的重要里程碑。”他表示，对新机场正式启用感到非常自豪。

根据机场声明，澳洲航空旗下廉价航空公司捷星航空（Jetstar）定于星期天执飞首趟从新机场出发的客运航班，目的地为黄金海岸。

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新机场称，机场具备每年处理超过8000万人次旅客的能力。今年7月，机场已率先启动货运航班服务。

新机场占地1780公顷，土地由澳洲联邦政府于1980年代购入。项目历经15年规划、七年施工，于2025年7月竣工，并在今年10月正式迎接旅客。