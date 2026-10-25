美国六旗游乐园（Six Flags）发生过山车乘客坠落身亡事故后，宣布将在旗下部分过山车增设安全带，并对所有游乐设施展开安全检查，以加强乘客安全。

《纽约时报》报道，六旗娱乐公司星期五（10月23日）宣布这项措施。公司总裁赖利（John Reilly）说，各乐园已聘请独立工程师和检查人员，全面评估游乐设施安全，并将根据检查结果采取进一步行动，强化安全标准。

本月早些时候，42岁男子卡里姆（Hassan Jihad Ibn Kariem）在佐治亚州奥斯特尔的六旗乐园乘坐名为“歌利亚”（Goliath）的过山车时，被抛出座位，随后证实死亡。

“歌利亚”是佐治亚州最高的过山车，原本采用压在乘客大腿上方的蛤壳式安全压杆。事故发生后，设施暂时关闭，并将在重新开放前加装安全带。

佐治亚州当局及科布县警方正调查这起事故。这座过山车今年3月16日通过最近一次州级安全检查。不过，美国目前没有单一联邦机构负责监管这类游乐设施的安全标准。

除“歌利亚”外，新泽西州六旗大冒险乐园的“Nitro”和伊利诺伊州六旗大美国乐园的“Raging Bull”过山车，也将增设安全带。另有五座乐园的八项游乐设施暂时关闭。

六旗近期接连面对安全争议。今年9月，三名乘客指控在加利福尼亚州六旗魔术山乐园乘坐“X2”过山车后，遭受严重脑损伤，并起诉六旗及相关制造商，指设施设计存在缺陷，也未充分警告乘客受伤风险。

六旗随后宣布永久关闭“X2”过山车。