美国科技富豪马斯克指责乌克兰军方违反星链（Starlink）卫星网络的服务条款，利用星链发动攻击性无人机袭击，并警告违规行为可能导致服务终止。这番言论正值美国与乌克兰因星链网络受限问题关系紧张之际。

马斯克星期六（10月24日）在社交平台X发文说，乌克兰军方违反星链服务条款，利用网络发动无人机袭击、杀伤人员。不过，他称有关漏洞已于上星期堵住。

他强调，星链始终定位为民用通信系统，而非杀人工具，任何违反服务条款的行为都可能导致服务终止。

不过，马斯克也承认，星链对乌克兰防御至关重要，因为它是目前唯一无法被干扰或摧毁的通信系统。

他说：“如果星链服务被切断，乌克兰前线将立即崩溃。”

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乌克兰自2022年俄乌战争爆发以来，高度依赖星链民用卫星通信系统，以及军用版本“星盾”（Starshield），维持前线通信、无人机操作和后勤协调，并应对俄罗斯导弹及无人机袭击。

乌克兰方面则宣布，星链及星盾的服务速度已恢复正常。乌克兰国防部长赫马拉星期六说，监测系统显示，设备以超过每小时400公里的速度移动时，网络连接仍保持稳定。这里的速度指设备移动速度，而非网络传输速度。

赫马拉指出，网络服务从星期五夜间开始恢复，对前线部队、无人机操作、后勤和通信至关重要。

星链近期成为美乌争端的焦点。此前，乌克兰总统泽连斯基指责华盛顿未及时向基辅通报俄罗斯导弹袭击预警，又通过限制星链服务速度削弱乌军应对能力，变相帮助俄罗斯。

赫马拉认为，星链服务恢复显示泽连斯基在这场争议中采取的坚定立场开始取得成效。

马斯克自2022年俄乌战争爆发以来，多次改变对乌克兰的态度。他此前坚持，任何导致星链服务中断的决定都应由美国政府负责，而非旗下太空探索技术公司SpaceX。