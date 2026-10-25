沙特阿拉伯首都利雅得国际机场因也门胡塞武装袭击关闭两周后，星期天（10月25日）恢复航班，但胡塞武装警告，机场仍是其军事打击目标。

综合法新社和新华社报道，沙特领导的多国联军说，防空系统当天成功拦截并摧毁胡塞武装射向利雅得的一枚弹道导弹，以及首都地区的两架无人机。

法新社记者在利雅得凌晨听到三声爆炸，居民也收到敌对空中威胁警报，被敦促留在安全地点。

利雅得哈立德国王国际机场此前因胡塞武装连续袭击关闭两周，机场宣布星期天部分恢复运营。

机场星期六（24日）晚发布旅客提醒说，机场1号航站楼将用于国内航班，2号航站楼将用于沙特国家航空公司执飞的国际航班。根据全球航班跟踪服务网站Flightradar显示，当天清晨已有飞机起飞。

胡塞武装军事发言人萨雷警告，机场仍“不安全”，并将继续成为胡塞武装的军事目标。

他说：“我们警告所有国际、区域及本地航空公司，以及机场职员和旅客，不要使用利雅得哈立德国王机场。”

他也称，沙特政府须为机场恢复运营的后果负责。

胡塞武装近几周多次袭击利雅得机场，本月其中一次袭击造成13人死亡、逾300人受伤，是沙特十多年来死伤最严重的袭击。