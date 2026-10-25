伊朗外长阿拉格齐强调，即使美国和以色列再次对伊朗发动战争，德黑兰也不会改变现有政策立场，并警告美以若再次动武，也不会取得不同结果。

法新社报道，阿拉格齐星期天（10月25日）在德黑兰出席一场电视直播活动时说：“最近有人谈论新一轮战争，但我已经在思考战后的局势。无论是否爆发战争，我们的政策都不会改变。”

他说，美以此前已两次对伊朗发动军事行动，并看到了结果。“如果他们想再次尝试，就应该知道不会得到不同的结果。”

美国总统特朗普星期五（23日）曾警告，华盛顿“可能再来一次小规模的‘史诗怒火’行动”，暗指美以今年2月28日对伊朗发动的联合军事行动。

美国与伊朗4月8日达成停火协议，结束最激烈的交战，但双方此后仍在战略要道霍尔木兹海峡及周边地区零星交火，近期局势才逐渐趋缓。

伊朗自战争爆发以来声称控制霍尔木兹海峡，并多次袭击未经许可通行的船只。美国则对伊朗港口实施海上反封锁。

美伊6月曾签署谅解备忘录，为永久解决冲突制定路线图，但双方后来互相指责违反协议，导致安排破局。伊朗此后呼吁恢复有关协议。

阿拉格齐强调，战争已改变区域局势，霍尔木兹海峡的航运路线及管理方式都不会恢复原状。

他说，要实现区域和平与稳定，必须朝着彻底撤除外国军事力量的方向迈进。