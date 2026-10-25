（里约热内卢／圣保罗综合电）在巴西总统选举决胜投票前夕，消息称美国国务院两名高官在幕后主导一场干预行动，意图扶植右翼博索纳罗家族重返权力巅峰。

巴西星期天（10月25日）举行总统选举第二轮投票，现任左翼总统卢拉正与前总统博索纳罗之子、参议员弗拉维奥角逐总统大位。

寻求第四个总统任期的卢拉，在首轮投票中意外落后于弗拉维奥，两人在最新民调中支持率不相上下，选情紧张。

在这背景下，路透社引述10名美国现任及前任官员报道称，负责西半球事务、主管巴西政策的高级顾问比蒂，以及今年获擢升为负责北美事务的副助理国务卿皮塔，一直推动博索纳罗家族重新掌权。

报道称，在博索纳罗因涉嫌策划政变于去年9月被判监27年后，两人迅速将重心转向力挺弗拉维奥，并要求美国使馆人员不要与可能对弗拉维奥构成挑战的其他保守派候选人接触。

此外，两人成功推动美国政府对负责调查博索纳罗的巴西最高法院法官莫赖斯实施制裁，以及将巴西两大黑帮定为恐怖组织，试图以此打击卢拉在治安议题上的威信。

美国国务院未回应两名官员是否参与相关行动，仅强调美国打击毒品贩运、维护言论自由的措施，旨在捍卫美国人民的权利与安全，并重申巴西人民有权通过自由、公正的选举来选择领导人。

美国总统特朗普自2022年博索纳罗败选以来，一直公开为他辩护，更以博索纳罗遭到“迫害”为由，于去年7月宣布撤销八名巴西最高法院大法官的签证，以及对巴西商品征收50%关税。

特朗普虽未公开支持弗拉维奥，但仍称赞他在首轮选举中取得重大胜利。