（希伯伦/特拉维夫综合电）以色列将在即将到来的全国大选日，全面关闭所有西岸的陆路口岸，并禁止包括劳工在内的巴勒斯坦人出入约旦河西岸地区，以进一步回击以色列士兵遇袭事件、打击哈马斯势力。

以色列将在星期二（10月27日）举行的议会选举，被广泛视为对总理内坦亚胡执政表现的信任公投。

以色列军方星期天（25日）宣布，从当天起，巴勒斯坦人不得进入西岸的以色列社区工作；在大选日全天则将禁止巴勒斯坦工人进出整个西岸地区，并关闭所有陆路口岸。

两名巴勒斯坦枪手星期五（23日）在西岸城市希伯伦（Hebron）袭击以色列士兵，造成两人死亡，三人受伤，枪手也被击毙。哈马斯虽未认领这场袭击，但公开表示赞赏。

随后，以军以肃清当地哈马斯势力为由，攻入希伯伦，导致约2000名巴勒斯坦人流离失所。以军称，在两天的行动中逮捕40名嫌犯，包括与哈马斯和伊斯兰圣战组织有关的恐怖分子。

以色列防长卡茨强硬表态称，在“彻底解决希伯伦的所有哈马斯问题之前”，居民不准返回家园。内坦亚胡则誓言要让袭击者付出沉重代价，并称正计划开展一场更大规模的行动。

在以色列第二大城市特拉维夫，数千民众星期六（24日）走上街头，举行大规模反政府游行，要求内坦亚胡政府对2023年未能阻止哈马斯袭击失职负责，并成立独立国家调查委员会。

包括前以军参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）在内的四大主要反对党领袖均出席游行，并受到民众热烈欢迎。

以色列公共广播公司星期五公布的民调结果显示，在议会全部120个席位中，艾森科特阵营料将获得52席，内坦亚胡阵营获得50席，均未过半，选情高度胶着。