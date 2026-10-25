（华盛顿综合电）距离美国中期选举仅剩一个多星期，共和党籍总统特朗普与民主党籍前总统奥巴马分别在南北两线为各自阵营拉票，就选民最关注的民生经济问题隔空交锋。

奥巴马星期六（10月24日）到中西部铁锈带的俄亥俄州与密歇根州，借助自己在民主党基本盘中的高人气，为民主党候选人造势。

奥巴马把油价高企和生活费高涨归咎于特朗普政府的决策，称特朗普做出一系列糟糕的决定，甚至挑起一场没人想要且毫无必要的战争。

他告诉俄亥俄州克利夫兰市的选民：“在经历现代史上前所未见、充满混乱、残酷、腐败与无能的两年后，你们终于有机会说：‘够了。’俄亥俄州将投票支持变革。”

民主党前参议员布朗（Sherrod Brown）正在挑战共和党籍俄州参议员赫斯特德（Jon Husted）；俄州州长职位则是民主党人阿克顿（Amy Acton）与共和党前总统参选人拉马斯瓦米（Vivek Ramaswamy）之争。

民调显示，民主党候选人在这两场竞选中都略占优势，但预料结果会很接近。

奥巴马敦促选民尽早投票，不要拖延或犹豫不决。他还指特朗普政府把重心放在无关紧要的事上，称战争部长赫格塞斯关注的是士兵的下颌线条和睾酮水平等“要事”，并嘲讽特朗普的白宫翻修工程品味低俗。

当天稍晚，奥巴马转赴选情也很激烈的密歇根州，为民主参议员候选人埃尔-赛义德（Abdul El-Sayed）助选。

特朗普星期天（25日）在社交媒体上发文反击奥巴马，并呼吁密州选民投选共和党候选人罗杰斯（Mike Rogers）。

他写道：“奥巴马是极其无能的总统！他用数十亿美元收买伊朗，还为他们铺平获得核武器的道路。”他指的是奥巴马执政时期谈成的伊朗核协议。

特朗普星期六亲赴南部关键战场佐治亚州，为共和党候选人拉票。他为自己的关税政策辩护，并宣布德国大众汽车（Volkswagen）将在佐州建造一座奥迪（Audi）车厂。

特朗普说，新厂总投资为42亿美元（约54亿新元），每年可生产20万辆车。他称，这将是美国汽车业历来最大的单笔投资，而“如果没有关税，他们就不会来”。

批评者则称，特朗普的关税政策推高汽车价格，由此带来的贸易不确定性还导致部分车企推迟投资计划。

佐州曾是共和党票仓，但目前共和党参议员候选人在民调中显著落后于民主党对手。

星期六早些时候，特朗普与夫人梅拉尼娅在佛罗里达州西棕榈滩，提前为中期选举投票。面对现场记者提问，特朗普说，自己投选共和党候选人。

他还说，民主党控制的地区存在腐败，并再次声称自己2020年败选是因为选举遭到操纵。

特朗普长期以来称提前投票滋生了选举舞弊，但随着共和党选情告急，他近期改变立场，呼吁共和党选民尽早投票。