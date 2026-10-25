法国巴黎郊区日前发生的一起枪击案造成一死五伤，法国反恐检察官说，39岁嫌犯经精神鉴定后，已被解除拘留，并转送精神病观察单位接受评估。

法新社报道，法国国家反恐检察院星期天（10月25日）说，嫌犯凯文（Kevin T.）星期六晚接受精神鉴定后，依照专家建议，被转送警方精神病观察单位，预计接受长达48小时的观察，以评估其精神状况是否允许继续接受讯问。

检方也透露，嫌犯的血液样本验出大麻及可卡因残留物。

这起枪击案发生于星期五（23日）。一名枪手驾车经过巴黎西郊特拉普（Trappes）及邻近的拉韦里耶尔（La Verriere），沿途开枪射击，造成一人死亡、五人受伤。

警方随后逮捕嫌犯，并在他的车内发现一把冲锋枪及催泪弹。

死者是26岁的刚果裔男子旺吉（Pengo Bossio Wangi）。伤者包括一名12岁女童，她身中八枪，目前仍情况危急。

警方搜查嫌犯位于巴黎郊外普莱西尔（Plaisir）的住家。据接近调查的消息人士透露，调查人员发现《圣经》、《可兰经》及希特勒著作《我的奋斗》。

由于多数受害者具有外国背景，法国总统马克龙将枪击案定性为“种族主义恐怖袭击”。