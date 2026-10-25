朝鲜领导人金正恩周末突然访问中国辽宁省丹东，并在一天内结束行程；分析认为，此行既是借重申朝中传统友谊争取经济合作的务实外交，也可能意在巩固中国这一战略后盾，为未来朝美谈判增加筹码。

然而，金正恩此行打破以往访华惯例未与中国国家主席习近平会面，则显示朝美经习近平协调重启对话的可能性并不高。

朝中社星期天（10月25日）报道，金正恩24日经连接朝鲜新义州与中国丹东的新鸭绿江大桥进入中国，出席纪念抗美援朝相关活动。

金正恩参观丹东抗美援朝纪念塔及纪念馆，强调将坚定传承“以鲜血铸就的朝中友谊”。在朝中社报道中，金正恩五次提及两国血盟关系，凸显双方共同的历史记忆。

值得关注的是，新鸭绿江大桥成为此次访问的重要舞台。金正恩乘专车往返两国，并在大桥中段强调大桥连接朝中、促进交流的历史使命，期待双方扩大合作。他还参观丹东一家汽车工厂，释放加强经贸合作的信号。

韩国庆南大学远东问题研究所教授林乙出认为，此行体现了借历史与意识形态纽带谋求实际利益的“金正恩式务实外交”。

梨花女子大学教授朴元坤则指出，朝鲜对中国推动两国经济合作的力度仍有不满，金正恩视察新鸭绿江大桥，可视为向北京表达加强经贸往来的期待。

金正恩访华未会习近平 朝美对话实质性协调似尚未启动

此次访问另一引人关注之处，是金正恩首次未会见习近平就结束访华行程。过去金正恩访华均与习近平举行会谈，此次却仅由中国高层领导中排名第四的全国政协主席王沪宁接待，明显有别于惯例。

以“习金会”作为“特金会”的前奏，此前已有先例。

2018年与美国总统特朗普在新加坡举行历史性首次会晤之前，金正恩就曾两度访华与习近平会晤，其中一次是在北京；另一次是在中国大连棒棰岛。2019年河内朝美峰会前也曾赴北京协调。因此，此次中朝未举行最高领导人会谈，似显示朝美对话尚未进入实质协调阶段。

不过，中国外长王毅与朝鲜外务相崔善姬等外交高层均参与金正恩访华相关活动，也引发外界猜测，朝中双方可能就朝美对话或对美战略交换意见。

朝鲜研究所教授梁茂进不排除双方曾讨论过朝美对话，金正恩可能希望借助习近平的斡旋作用，促使美国总统特朗普推动朝美对话重启。

阿山政策研究院副院长车斗贤则指出，金正恩未与习近平会面，就难以认定朝中正在协调朝美对话，但仍可视为平壤向美国释放的外交信号。

中国或更重视半岛局势稳定 以免干扰中美关系

从中国角度来看，北京在中美战略竞争持续之际，可能更重视维持朝鲜半岛局势稳定，避免朝鲜问题对中美关系造成突发干扰。尤其近期韩朝非军事区发生地雷爆炸事件后，平壤持续对韩国发出军事威胁，进一步增添地区不稳定因素。

韩国舆论分析称，北京此次既维持与平壤的高层接触，又未安排最高领导人会谈，可能意在保留外交回旋空间。金正恩访华虽然凸显朝中关系回暖，但能否为朝美对话铺路，仍有待观察。