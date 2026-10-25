（华盛顿／利雅得综合讯）以色列和美国即将在两周内先后迎来关键选举，有关伊朗袭击的情报警告频传，各方似乎在伺机寻找开战借口，战事恐一触即发。

《纽约时报》引述外交官及多国专家分析指出，随着美伊对抗升级，中东冲突已步入极度危险的全新阶段。

有消息称，美国总统特朗普政府内部官员担心，伊朗正处于策划袭击美国官员的“后期阶段”；伊朗也似乎深信美以准备发动最后一击，迫使伊朗屈服于美国的要求。

资深安全专家警告，任何微小偶发事件都可能引发毁灭性的连锁反应。哪怕仅是一发看似针对美国官员的子弹，或伊朗领导人掩体附近的一次意外爆炸，都足以引爆战火。

与此同时，以色列总理内坦亚胡和特朗普都面临国内权力格局可能大幅改变的关键选举，这也加剧各方复杂的盘算。以色列将于10月27日举行全国大选，美国则在11月3日迎来中期选举。

分析：内坦亚胡即使败选 也可能在交棒前再袭伊

观察家指出，内坦亚胡即便面临败选风险，也极可能抢在权力交接前发起最后一次重大打击；而特朗普为彰显三军统帅不可削弱的绝对权威，关键时刻同样不排除诉诸强硬军事手段。

过去几周，有关伊朗可能发动袭击的情报不断增加。此前，伊朗被怀疑策划袭击英国一处供美军使用的军事基地；另有情报显示，伊朗可能试图暗杀美国驻中东大使及美国本土官员。

特朗普星期六（10月24日）没有谈及相关情报，但他称很快就会决定是否再次采取军事行动。他此前暗示，可能在中期选举后恢复对伊朗的空袭。

一些官员说，战争爆发以来，政府从未像现在这样重视相关情报。美国高级官员透露，美国中央司令部拟定的作战计划已扩大轰炸目标清单，包括能源基础设施及其他对伊朗经济至关重要的设施。

对此，伊朗一名高级顾问迈赫迪（Mahdi Mohammadi）日前在社媒发文强硬警告称：“我们正进入战争的突袭阶段，不会打一场传统战争。这将是一场非对称、激烈且具有决定性的战争，目标是打击敌人的强项和弱点。”

胡塞武装24小时内再七次袭击沙特境内目标

另一方面，伊朗支持的胡塞武装仍持续袭击沙特阿拉伯。胡塞武装星期六宣称，过去24小时内对沙特境内目标发动七次袭击，包括首都利雅得的哈立德国王国际机场在内的三座机场、能源设施、一条输油管道及一个空军基地。沙特则称已拦截多个导弹。

胡塞武装本月以来对哈立德国王国际机场多次发动袭击，共造成17人死亡和300多人受伤。

不过，关闭两周后，机场已于星期天（25日）重新开放两个航站楼。当天稍早，数十架航班从哈立德国王国际机场起飞，前往伦敦、迪拜和北京等地。

然而，胡塞武装当天再次发出警告，称上述机场仍然不安全，且属于“军事目标”。

随着胡塞武装和伊朗发动袭击的风险上升，美国国务院更新13个中东国家的旅行警告，包括沙特、卡塔尔、阿联酋和巴林等。

其中，美驻沙特使馆发布旅行警告称，胡塞武装发动潜在袭击的风险增加，同时伊朗正试图针对区域内的美国政府官员采取行动。