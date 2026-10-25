法国官方称星期六（10月24日）有约41万人参与示威活动，工会则称参与人数多达80万人；当局部署的警力达7万人。

内政部长努涅斯说，由于街头警力更充足、行动更迅速，并在示威前进行多重检查，更好地保护店家的安全，星期六的游行氛围较上周末平和，没有公共建筑遇袭。

不过，努涅斯谴责，部分身穿黑衣的极左翼极端分子对执法人员的暴力行动显著升级，当局共逮捕1314人，有53名执法人员在冲突中受伤，另有两人受重伤。

在巴黎，主要示威活动大致和平进行，但在人群疏散时仍爆发冲突。努涅斯称，是游行队伍后方的“500名暴徒”挑起事端。

在戛纳和蒙彼利埃（Montpellier），极右翼活动分子与极左翼激进分子爆发超出预期的冲突。马赛和格勒诺布尔（Grenoble）的游行外围则发生抢掠事件。

综合法新社、路透社和彭博社报道，在首都巴黎以及马赛、里昂、波尔多、里尔（Lille）、图卢兹（Toulouse）、蒙彼利埃和南特（Nantes）等城市，防暴警察均向抗议者发射催泪弹。

部分示威被禁引发民愤 抗议活动下周仍将继续

为了防止示威游行演变成骚乱，马克龙政府事先已下令警方阻止抗议者进入商店密集的市中心，如法国大革命纪念地巴士底广场，并在里昂等城市实施宵禁。此外，马克龙也将非工会组织的示威活动定为“非法”，下令予以取缔。

不过，当局的这些做法也被视为对示威权利的侵犯，引发民愤。示威组织者“黄背心”呼吁民众在下星期六（31日）再次示威，争取“抗议的自由”；工会领袖也呼吁在11月5日举行全国大罢工。

在巴黎参与游行的极左翼总统候选人梅朗雄则说，这场运动“会每周反复重演”。

欧洲多国也再爆发 抗议生活费高企示威

法国之外，意大利、比利时、西班牙、葡萄牙和阿尔巴尼亚等国的多个城市也爆发抗议生活费高涨的示威骚乱。

在巴塞罗那，有蒙面暴徒趁乱洗劫商店并纵火，警方逮捕约100人，其中约四分之一是未成年人。在布鲁塞尔爆发的警民冲突中，警方使用催泪弹和胡椒喷雾驱散人群。

意大利首都罗马以及米兰和博洛尼亚都爆发警民冲突。都灵的示威者向警察投掷铺路石和瓶子后，警方动用催泪弹。

阿尔巴尼亚的反政府学生抗议活动也进一步演变为暴力冲突。抗议者向警察投掷石块，并在农业部大门处纵火；防暴警察则使用催泪弹、高压水炮和橡胶子弹驱散人群。