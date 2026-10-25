英国首相伯纳姆暗示，愿意考虑恢复欧盟人员自由流动制度，并呼吁国内就脱欧后的移民政策展开坦诚讨论。

法新社引述英国《星期日泰晤士报》星期天（10月25日）报道，伯纳姆指出，英国2020年正式脱离欧盟后，移民模式已发生变化，过去欧盟人员来往英国的流动方式，与目前情况有所不同。

他说：“过去那种人们来了又回去的循环式移民，与现在不同。脱欧后移民的整体格局已经改变，不是吗？我们必须坦诚讨论这些问题。”

伯纳姆今年7月上任后，曾提出英国未来可能申请重新加入欧盟。他承诺在下个月于布鲁塞尔举行的英欧峰会前后，提出进一步改善双边关系的不同方案。

不过，伯纳姆仍承诺遵守前首相斯塔默2024年大选时的竞选纲领，即不恢复欧盟人员自由流动、不重新加入欧洲单一市场或关税同盟。

因此，若要推动英欧关系出现重大改变，他可能须在预计2029年举行的下届大选中寻求选民授权。

伯纳姆也表明，不会建议英国加入欧元区或申根区。

反移民的英国改革党党魁法拉奇批评，伯纳姆有关恢复人员自由流动的言论，是对英国脱欧决定的“彻底背叛”。

英国与欧盟领导人计划11月20日举行峰会，争取在食品和饮料贸易、青年流动及碳排放交易等领域达成协议。