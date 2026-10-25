以色列总理内坦亚胡提出利用加密货币及区块链技术，协助以色列经济应对潜在国际制裁，引发央行、经济学家及反对党批评。

路透社报道，内坦亚胡星期五（10月23日）接受以色列第10频道访问时说，政府正为国际社会可能扩大制裁以色列的情况做准备，包括银行业遭制裁的风险。

他说：“可能出现制裁，包括针对银行的制裁，因此需要建立一套绕过制裁的经济体系。”

当被问及是否考虑使用加密货币时，他予以肯定，并表示区块链技术也是可能选项。

英国、法国及加拿大上个月宣布禁止进口以色列在约旦河西岸定居点生产的商品，反映以色列因定居点政策面临日益增加的外交压力。

以色列央行罕见公开批评内坦亚胡，强调加密货币无法成为规避制裁的途径，政府应致力维持与主要贸易伙伴的经济关系，避免制裁发生。“以色列经济的正确方向是维护与主要贸易伙伴的经济关系，并着力防止制裁及其对经济的负面影响。”

星期天（25日），逾百名经济学家联署发表公开信，包括前央行行长弗伦克尔及多名诺贝尔奖得主，警告有关构想可能导致失业率上升、外国投资减少，并严重损害以色列的国际经济地位。

经济学家指出，南非、伊朗及俄罗斯等遭制裁国家的经验显示，经济孤立可能大幅降低人民生活水平，并削弱国家提供安全资金以及抵御敌人的能力。

信中写道：“内坦亚胡明知故犯地将以色列国推向抵制和国际经济孤立的境地，而他所能为以色列经济提供的，却是一个令人费解的解决方案——这种方案在犯罪组织中才被接受，对以色列经济毫无助益。”

以色列将在星期二举行大选。民调显示，执政联盟与反对党阵营均可能难以取得国会过半议席。