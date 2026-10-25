罗马天主教教宗良十四世接受肺癌手术不到两周后，星期天呼吁停止也门战火，并对当地日益恶化的人道危机表达关切。

路透社报道，71岁的教宗星期天（10月25日）在梵蒂冈圣伯多禄广场上方的窗口向信众发表讲话。他无需搀扶便走到窗口，并微笑挥手向群众致意。

教宗以清晰坚定的声音说：“我衷心呼吁停止敌对行动，让也门及整个区域的人民能够过上和平生活。”

他特别关注也门西南部城市塔伊兹的人道局势，指出当地居民面临粮食、饮用水及医疗援助短缺的困境。

教宗也为星期五（23日）约旦哈穆德村一座教堂针对东正教信徒的恐怖袭击死伤者祈祷，并向当地宗教社群表达慰问。

他呼吁信众为星期二（27日）在意大利阿西西举行的宗教领袖和平会议祈祷。教宗原定亲自出席，但梵蒂冈星期五宣布，他遵照医生建议取消行程，以便继续休养。

教宗10月11日宣布将接受肺部手术，随后于13日切除右肺下叶，以治疗确诊的肺腺癌。这是他出任教宗以来首次面对重大健康问题。

医生上周说，教宗无须接受进一步治疗，显示肿瘤没有扩散迹象。