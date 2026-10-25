两场强烈风暴接连侵袭欧洲北部，造成英国、法国及德国逾15万户家庭停电，数百趟航班取消或改道，部分地区的铁路、公路及通讯服务也受到干扰。

法新社报道，风暴博埃洛（Boelo）和风暴奥斯汀（Austen）相隔不到24小时先后席卷欧洲多国。

英国苏格兰西部阿盖尔-比特地区录得每小时135公里的强风，多地树木及电线杆倒塌，阻断道路和铁路。

英国能源网络协会说，两场风暴期间，累计超过40万户家庭一度停电。截至星期天（10月25日），仍有逾8万2000户断电。

法国电力公司Enedis说，星期六（24日）风暴奥斯汀最猛烈时，全国约28万8000户家庭停电。截至星期天中午，仍有约5万9000户未恢复供电，主要集中在诺曼底（Normandy）和布列塔尼地区。当局已调派2600名人员抢修。

德国西南部弗赖堡（Freiburg im Breisgau）一带星期天也有约1万户停电。由于停电还导致手机网络中断，当地主要医院被迫限制服务，仅处理紧急病例。

德国纳施泰滕镇星期六举行秋季市集期间，脚手架被强风吹倒，造成两人重伤。比利时布鲁塞尔也有四人被倒下的树木砸伤。

德国气象部门预测，北部沿海地区仍可能出现时速100公里的强风。

恶劣天气严重扰乱欧洲航空交通。荷兰阿姆斯特丹斯希普霍尔机场星期天取消约90趟出发航班，另有数十趟抵达航班取消。英格兰北部及苏格兰的航班也受影响。