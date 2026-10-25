乌干达收紧伊波拉防疫措施，规定有刚果（金）旅行史的返国公民须隔离21天，并加强机场及边境旅客筛查，以防病毒跨境传播。

路透社报道，乌干达卫生部长巴里奥蒙西星期天（10月25日）宣布上述措施。他说，所有通过航空、陆路或水路入境乌干达的旅客，都必须填写旅客追踪表格。

乌干达今年7月宣布结束最近一轮伊波拉疫情，但肯尼亚和尼日利亚近期先后发现确诊病例，两名患者此前都曾途经乌干达，引发卫生专家关注。

肯尼亚首名伊波拉患者从刚果（金）经乌干达转机，10月3日从恩德培国际机场飞往内罗毕，两天后死亡。

尼日利亚确诊患者则是一名瑞士外交官的妻子，上个月曾到访乌干达。

瑞士当局称，这名女子在乌干达感染病毒，但巴里奥蒙西反驳说，瑞士过早下结论，强调应以科学证据而非政治判断感染来源。

他说，患者在乌干达期间曾接触来自西尼罗地区的亲属，而这些亲属此前曾到过刚果（金）。

乌干达卫生部常务秘书阿特维内说，两名患者10月3日曾使用同一机场，但监控录像显示双方没有直接接触。

尼日利亚的病毒基因分析显示，当地病例与肯尼亚首例感染的病毒株高度相近，但尚无证据证明两者存在直接联系。

乌干达正与尼日利亚及国际伙伴合作，调查患者旅行史、接触记录及病毒基因序列。

巴里奥蒙西说，与肯尼亚病例相关的60名接触者已完成21天健康监测，全部解除观察。