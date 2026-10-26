委内瑞拉反对派领袖、诺贝尔和平奖得主马查多（Maria Corina Machado）星期天（10月25日）宣布，结束近一年的海外生活，返回委内瑞拉。她的回国可能加剧美国特朗普政府与委内瑞拉反对派之间的分歧。

路透社报道，马查多星期天凌晨在社交媒体发文说：“我回来了，与你们同在。”不过，她没有透露目前身处何地，也未说明如何返回委内瑞拉。

美国今年1月推翻委内瑞拉总统马杜罗政权后，特朗普多次表态支持由马杜罗前副手罗德里格斯领导的临时政府，并赞扬美国企业与委内瑞拉达成的石油生产及其他商业协议。特朗普9月还说，现在考虑在委内瑞拉举行民主选举为时尚早。

上个月，多家国际能源企业承诺扩大在委内瑞拉的投资项目，签约仪式由罗德里格斯和美国能源部长赖特共同主持。

马查多则主张，只有建立“严肃的民主政府”，才能为投资者提供所需的稳定环境。她一直寻求特朗普政府支持，但双方在委内瑞拉政治过渡问题上存在分歧。

马查多此前遭马杜罗政府禁止出境，长期隐匿行踪，直到2025年底秘密离境，前往领取诺贝尔和平奖。今年6月，委内瑞拉接连发生两场强烈地震，造成至少6500人死亡、数千人失踪。马查多当时表明，将不惜一切代价返国，协助灾民。据路透社此前报道，美国官员曾要求她推迟返国行程，导致双方关系紧张。

委内瑞拉临时政府与部分反对派本月举行新一轮谈判，讨论改革最高法院和选举委员会等事项，为未来举行选举铺路，但马查多领导的政治阵营未获纳入。