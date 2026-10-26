英国决定不加入加拿大牵头筹建的国防、安全与韧性银行（DSRB），两国将分别推动各自的国防融资机制，并建立合作框架，以支持国防投资和产业发展。

据路透社星期天（10月25日）引述知情人士报道，英加双方未能就新银行总部选址、联合采购规模、成员国贷款安排，以及未来新成员加入规则等关键问题达成共识，导致英国决定不参与。

英加两国政府星期天发表联合声明说，双方同意建立两个独立但互补的机构，共同应对国防投资需求与战略挑战。

声明指出，两国一直密切磋商如何通过多边防务机制（Multilateral Defence Mechanism，简称MDM）和国防、安全与韧性银行，实现共同目标，并同意制定符合双方利益的合作框架。

根据规划，英国推动的多边防务机制将着重加快国防投资步伐，通过融资促进联合采购，并整合北约盟国的采购需求，以降低军备采购成本。

加拿大牵头的国防银行则侧重支持国防工业及供应链投资，主要向个别成员国提供融资。

知情人士指出，加拿大推动的国防银行此前已面临争取欧洲主要国家支持的困难，英国也曾与这一计划保持距离。

尽管英国决定不加入，但两国强调，未来两个机制仍将密切合作，在新兴国防工业项目、投资机会及战略融资挑战方面相互支持。