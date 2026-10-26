美国亿万富豪马斯克宣布，旗下太空探索技术公司SpaceX已完成400亿美元（约511亿新元）债务融资，用于购买人工智能（AI）晶片，以扩大AI运算能力。

路透社报道，马斯克星期天（10月25日）在社交平台X发文说，这笔融资主要用于采购预计明年上半年交付的图形处理器（GPU），因此不会对今年第四季的业务产生重大影响。

他指出，SpaceX拥有投资级信用评级，加上旗下星链（Starlink）卫星互联网及火箭发射业务带来的收入，使公司得以持续取得信贷融资。

路透社本月早前报道，SpaceX正与银行和资产管理公司洽谈，筹集400亿美元购买英伟达（Nvidia）AI晶片。

这笔巨额融资凸显AI发展所需的庞大资金。随着科技企业竞相采购先进晶片、扩建数据中心及运算基础设施，资本开支持续攀升。

SpaceX今年第三季营收同比大增161%，达到145亿8000万美元，显示AI投资开始带来收入增长。不过，公司同期资本开支也增加近两倍，达到196亿美元，反映AI基础设施建设成本高昂。

与此同时，SpaceX与特斯拉在得克萨斯州奥斯汀设立的晶片制造合资企业Terafab，预计明年5月或6月生产首款测试晶片，并争取在2028年第三季实现规模化生产。

SpaceX此前在首次公开募股（IPO）文件中，已将自主制造GPU列为重大资本开支项目之一，并提醒投资者，公司未来仍须投入巨额资金发展AI及其他技术。