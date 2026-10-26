巴西总统选举第二轮投票星期天结束。民调机构AtlasIntel首席执行官罗曼根据持续进行的计票结果预测，现任总统卢拉将击败前总统博索纳罗之子弗拉维奥·博索纳罗，赢得连任。

罗曼（Andrei Roman）星期天（10月25日）向路透社作出上述判断。不过，巴西高等选举法院尚未正式宣布选举结果。



当天投票因全国多地公共交通停摆及强降雨而受到干扰。巴西联邦最高法院法官扎宁裁定，将全国仍开放的投票站截止时间从巴西利亚时间下午5时延长至晚上7时，以确保受影响选民能够投票。



不过，由于裁定公布时部分投票站已经关闭，当局规定已关闭的投票站不会重新开放。



卢拉竞选团队此前向高等选举法院申请延长投票时间，指出圣保罗、里约热内卢等至少九个州的选民因公共交通服务减少等问题，难以前往投票站。



弗拉维奥的竞选团队也要求在受停电及暴雨影响的地区延长投票时间。



在10月4日举行的首轮投票中，代表自由党的弗拉维奥获得约47%有效选票，以约两个百分点的优势领先劳工党候选人卢拉。若卢拉最终胜出，将扭转首轮落后的局面，赢得第四个总统任期。