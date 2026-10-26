美国与以色列关键选举临近，持续近八个月的伊朗战争非但没有平息，反而出现进一步升级的迹象。美国总统特朗普暗示，可能在11月3日中期选举结束后恢复对伊朗的军事打击，伊朗也正准备展开报复。

彭博社报道，美国近期向波斯湾增派第三个航母打击群，以及约1万名水兵和海军陆战队员。美国国防部长赫格塞斯本周也突然访问以色列，与总理内坦亚胡会面。与此同时，美国国务院已下令部分驻沙特阿拉伯外交官及家属撤离，此前伊朗支持的也门胡塞武装袭击沙特机场及能源设施，造成数十人死亡。

知情人士透露，伊朗正为美国可能在中期选举前后发动新一轮空袭做准备，并计划报复以色列和阿联酋。一些海湾国家官员也担心，战事一旦重启，规模可能超过此前。

伊朗近期还加大对霍尔木兹海峡附近船只的袭击力度，更多使用破坏力较强的制导导弹，进一步威胁区域航运安全。

选举因素则令局势更加复杂。特朗普所属共和党面临失去国会控制权的风险，而战争推高油价，已加重选民不满。以色列也将在星期二（10月27日）举行选举，内坦亚胡面临激烈竞争。

国际危机组织专家瓦埃兹认为，重启战事可能让内坦亚胡争取政治对手加入团结政府，也可能帮助特朗普展现强硬形象。但他警告，两人若试图借战争摆脱政治困境，最终可能反而断送政治前途。

外交方面，美国持续封锁伊朗港口并加强制裁，但谈判至今没有突破。伊朗外长阿拉格齐说，若美国真诚寻求公平解决方案，德黑兰愿意重返谈判，但目前几乎看不到取得进展的希望。

彭博经济研究指出，中东当前局势与今年2月战争爆发前的情况惊人相似。美以选举临近、霍尔木兹海峡航运受阻，加上伊朗立场趋于强硬，都使战事重启的风险进一步上升。