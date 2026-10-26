美国总统特朗普预计，美国与加拿大之间的关税争端将很快得到解决，但未透露双方是否已接近达成协议。

路透社报道，特朗普星期天（10月25日）在密歇根州休伦港举行的共和党竞选集会上说，美国有必要对加拿大商品征收更高关税，因为加拿大长期在贸易中占美国便宜。

特朗普说：“我不得不这么做。我们很快就会解决这个问题。他们现在愿意答应我们任何条件。”

加拿大总理卡尼的办公室尚未回应置评请求。

特朗普当天到休伦港为共和党候选人站台，为11月3日的美国中期选举造势。他在2024年总统选举中，曾在包括休伦港在内的密歇根州边境地区赢得超过66%的选票。

不过，美加关税争端已对当地经济造成冲击，尤其影响以底特律为中心的美国汽车产业。

正在竞选国会议席的共和党人罗杰斯（Mike Rogers）与民主党对手赛义德（Abdul El-Sayed）选情胶着。尽管罗杰斯支持特朗普的整体关税政策，但他试图与特朗普针对汽车业的关税措施保持距离。

罗杰斯说，特朗普的关税政策促使雪佛兰（Chevrolet）和底特律柴油机公司（Detroit Diesel）扩大在密歇根州的制造业投资，但加拿大汽车关税仍令他担忧。

他说：“有些方面是好的，但也有一些问题需要解决。”

特朗普虽然预告美加贸易争端有望很快解决，但目前尚不清楚双方何时恢复谈判，以及可能达成哪些具体安排。