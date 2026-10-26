瑞典斯德哥尔摩大学参与的一项最新研究显示，在针对社交焦虑的治疗中，人工智能（AI）生成的反馈与人类治疗师提供的反馈，在缓解社交焦虑症状方面效果接近。

据斯德哥尔摩大学日前发布的新闻公报，该研究针对263名存在社交焦虑症状的成年人开展随机对照试验。受试者接受为期九周的在线认知行为疗法，按照指导材料完成每周练习，针对练习情况接受人类治疗师撰写的反馈，或经心理学家审核的AI反馈。

为探究人们对AI的认知是否影响治疗效果，研究人员向部分受试者隐瞒反馈的真实来源。例如，一些受试者以为收到的是人类治疗师的回复，实际却由AI生成；另一些受试者则恰好相反。

结果显示，受试者确实对人类治疗师抱有更高期望，但无论反馈来自AI还是人类治疗师，社交焦虑的减轻程度几乎相同。在衡量社交焦虑严重程度的社交恐惧量表测评中，两者疗效未见显著差异。治疗结束后，多数受试者也难以准确辨别反馈究竟来自AI还是人类治疗师。

目前，在线认知行为疗法已被证明能够有效缓解社交焦虑，但治疗师提供个性化反馈耗时较长，限制了治疗服务的覆盖范围。利用AI辅助生成反馈，有望让更多患者获得治疗支持。

但研究人员强调，这项研究尚不能证明AI能够取代心理学家。研究团队计划开展更大规模试验，进一步验证AI反馈能否达到与人类治疗师相当的效果。

相关研究成果已发表于国际期刊《互联网干预》网络杂志上。