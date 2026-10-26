日本前首相福田康夫因心脏衰竭逝世，享年90岁。他在任期间积极推动日本与亚洲邻国改善关系，尤其重视对华外交。

据《日本经济新闻》星期一（10月26日）报道，福田康夫于上星期四（22日）逝世。日本自民党也证实他的死讯。

福田康夫2007年9月接替突然辞职的安倍晋三出任首相，成为日本首位继父亲之后担任首相的政治人物。他的父亲福田赳夫曾于1976年至1978年出任首相。

福田康夫毕业于日本早稻田大学经济系，早年曾在石油公司工作近20年，包括派驻美国两年。1976年父亲出任首相后，他辞去企业职务，担任父亲的政治秘书，正式踏入政坛。

他1990年首次当选众议员，并于2000年至2004年担任内阁官房长官，后来因未缴纳养老金的争议辞职。

2007年接任首相后，福田康夫面对朝野分治的国会局面，施政屡遭反对党阻挠，最终于2008年9月辞职，执政不足一年。

福田康夫以温和外交路线著称，主张加强日本与亚洲邻国的合作，尤其致力于改善中日关系。卸任首相后，他仍多次访问中国，推动两国交流。

他的儿子福田达夫目前也是日本国会议员，被视为日本政坛的潜在首相人选。