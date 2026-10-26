（休伦港综合电）美国总统特朗普星期天到密歇根州助选时，加大对民主党参议员候选人埃尔-赛义德的攻击，把他比作九一一袭击者，并称民主党人将放任反美的暴力恐怖分子进入美国。

埃尔-赛义德（Abdul El-Sayed）出生于密歇根州，但拥有埃及血统并信仰回教。他将同共和党前众议员罗杰斯（Mike Rogers）争夺退休民主党参议员彼得斯（Gary Peters）留下的席位。

曾担任众议院情报委员会主席的罗杰斯在2024年也曾获得特朗普背书，但仍在一场势均力敌的参议院选战中败给民主党候选人史罗金（Elissa Slotkin）。

埃尔-赛义德目前的支持率稍微领先罗杰斯，他若当选将成为美国首名回教徒参议员。

特朗普星期天（10月25日）在休伦港告诉支持者：“我来这里，就是要阻止一名圣战分子、穆斯林兄弟会成员成为美国参议员。”

他还声称，如果埃尔-赛义德赢得胜利，“他将成为唯一必须通过金属探测器检查才获准进入参议院的参议员”。

埃尔-赛义德否认他与阿拉伯世界最具影响力的伊斯兰主义团体之一穆斯林兄弟会有关，并指特朗普频频拿他的名字做文章是虚伪的。

埃尔-赛义德（中）目前的支持率稍微领先罗杰斯，他若当选将成为美国首名回教徒参议员。（法新社）

他说：“我知道，美国总统对我的名字很反感……但给他女婿的私募基金提供资金的沙特人也有同样的名字，他就没那么介意了。卡塔尔人送他一架价值4亿美元（约5亿1100万新元）的私人飞机时，他似乎也不太介意。”

密歇根州是共和党力争保住参议院控制权的重点战场。民主党只须净增四席，就能掌控参议院。在其他多个原本被视为共和党稳固票仓的州，民主党候选人也已迫使共和党陷入守势。