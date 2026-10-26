（耶路撒冷综合电）以色列总理内坦亚胡在全国大选前夕声称，伊朗和它的盟友可能试图干扰选举，严厉警告伊朗不要采取任何敌对行动。

以色列当地时间星期二（10月27日）举行大选，这是2023年10月以哈爆发新一轮冲突后，以色列首次全国大选。

内坦亚胡在以色列总理办公室星期天（25日）发布的视频中说：“我们掌握的情报显示，我们的敌人，也就是伊朗和它的代理人，可能会通过发动袭击来挑战我们，进而干扰选举。”

他表明，以色列军队已做好防御和进攻的双重准备。他同时警告伊朗：“别来挑战我们的底线，不然你们会遭到更加沉重的打击。”

内坦亚胡正在竞逐连任，他在竞选中极力强调自己在安全事务上的资历，并以他2月与美国联合对伊朗发动战争为自己造势。

不过，以色列第12频道（Channel 12）引述消息人士报道，内坦亚胡与以色列陆军总参谋长扎米尔（Eyal Zamir）曾因涉伊朗战争的一项“新指令”发生冲突。

相关指令的具体细节不明，但消息人士说，扎米尔“要求在执行接获的指令前，进行深入讨论，并要求获得法律保障以及政治高层的签字”。

据称，以军内部有人担心，对伊朗的战争可能被利用来谋取政治利益。

内坦亚胡随后公开否认此事，斥报道“纯属胡扯”。

在野的“拥有未来”党领袖拉皮德引述这篇报道，指责内坦亚胡通过与伊朗冲突升级和对抗，达到推迟选举的目的。

内坦亚胡曾于上周三（21日）声称，他已向以色列安全部队下达指令，要求推翻伊朗政权。

特朗普力挺内坦亚胡 吁以色列人给予支持

以色列三大主要电视台上周五发布选前最终民调，结果均显示内坦亚胡的执政联盟预计仅能获得120个议席中的50席，比联盟当前所拥有的席位少17个，也远低于获得议会多数席位的门槛。

美国新闻网站Axios星期天引述美国消息人士报道，内坦亚胡在过去三天里两次与相交甚好的美国总统特朗普通话，请求后者进一步加强对他的声援。

据悉，内坦亚胡曾提议让特朗普与以色列记者通话，从而增强对他的支持。

特朗普上周已公开发声力挺内坦亚胡。他星期天再次在社媒发文，呼吁以色列人投票支持这名“战士总理”，并举美以对伊战争为例，称这是两人携手取得的胜利。