以色列在星期二（10月27日）举行全国大选，总理内坦亚胡能否延续政治生命在此一役。这是以色列在加沙战争爆发三年来的首次大选，加上与伊朗军事冲突的阴云未散，选情备受国际社会关注。这场攸关以色列政局走向的大选如何运作？选举后又会出现什么样的格局？

以色列大选如何运作？

以色列国会共有120个议席，选举采用比例代表制，选民投党不投人。参选政党须获至少3.25%的有效选票才能进入国会，再根据得票率获配国会议席。

政党要单独组阁，须赢得至少61席，但以色列历史上从未有任何政党单独跨过这个门槛，历届政府均由多个政党联合组成。

选举结束后，总统会授权国会最大党或最有组阁能力的政党领导人，在42天内与各政党谈判组建执政联盟。若组阁失败，须重新举行大选。

以色列选民当前最关心的课题包括生活费压力、战争与国家安全、极端正统派的兵役豁免之争，以及内坦亚胡极具争议的司法改革。其中，国家安全与政府责任最受关注。

谁是总理之位的有力竞争者？

内坦亚胡三次主政，在位超过18年，是以色列自1948年建国以来任期最长的总理。

他向来强调国家存亡面临威胁，尤其重视安全事务。2023年10月7日，哈马斯越境袭击，内坦亚胡作为“安全先生”的信誉遭受毁灭性打击。

他也因对加沙发动猛烈攻击，遭国际刑事法院以涉嫌战争罪发出通缉令。在国内，他还面对腐败欺诈和背信罪指控，是以色列史上首位在任内接受司法审理的总理。

内坦亚胡的主要对手是前军队总参谋长艾森科特（Gadi Eisenkot）。他领导中间派亚沙尔党，主张政府改革、全民服役以及彻查10月7日哈马斯袭击背后的严重疏失。

艾森科特的军方背景与相对无包袱的政治新人形象吸引不少民意支持。他承诺修复内坦亚胡执政时代造成的社会裂痕，并对巩固国家安全与重振经济作出坚定承诺。

其他反对派领导人如前总理贝内特和前财长利伯曼都是右翼人士，对国家安全持强硬立场。

选后组阁面临哪些阻力？

内坦亚胡与艾森科特选情胶着，胜负仍未可知。即使某个政党赢得最多议席，也不意味着党魁一定能任总理。

以色列媒体上周五（10月23日）发布的选前最终民调显示，艾森科特的亚沙尔党以微弱优势领先内坦亚胡领导的利库德集团，但两党预估所得议席在二三十席之间浮动。若论“谁更适合担任总理”，艾森科特以43%至46%支持率领先内坦亚胡的34%至36%。

以阵营板块来看，内坦亚胡阵营料可赢得50席，比原有的67席少，也远低于61席的过半数门槛。不过，只要内坦亚胡拉拢到现有极右翼盟友或新伙伴，仍有可能连任；但在选民最关切的课题上，执政联盟内部依然存在分歧。

反对内坦亚胡的四个政党9月签署“互不侵犯”协议，同意联手拿下内坦亚胡，但这个“变革联盟”至今未确定总理人选，只是外界认为艾森科特呼声最高。

艾森科特已表明，绝不会与内坦亚胡组阁，即便是“轮流执政”也绝无可能。

以色列政坛组阁谈判向来耗时许久，这次多半也不例外。分析认为，一些小党派，如代表以色列20%阿拉伯少数族裔的拉姆党（Raam）和“联合名单”（Joint List），或将打破政治平衡，成为左右天平倒向的决定因素。