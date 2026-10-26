法国大规模示威活动演变成暴力骚乱后，总统马克龙预计将突访南部港口城市马赛。

法新社报道，总统府星期一（10月26日）说，马克龙当天将访问马赛市政厅。该市政厅在10月17日的暴力事件中受到影响。当时有示威者强闯市政厅，在墙上喷涂象征无政府主义（anarchy）的“A”字标志。

爱丽舍宫说，马克龙预计将会见遭抢劫和破坏公物事件波及的商家，他也将向协助恢复秩序的国内安全部队致敬并表达感谢。

法国民众对生活费不断上涨，以及国内高中现状的不满情绪日益高涨。

10月17日，全国各地爆发示威，部分示威活动在外围演变成与警方的暴力冲突，马赛等城市也发生大规模抢劫和破坏公物事件。



法国抗议生活费高企和公共服务不足的示威浪潮上周末掀起第二波，又有数十万民众在各大城市走上街头。

法国官方称星期六（24日）有约41万人参与示威活动，工会则称参与人数多达80万人；当局部署的警力达7万人。

内政部长努涅斯说，由于街头警力更充足、行动更迅速，并在示威前进行多重检查，更好地保护店家的安全，星期六的游行氛围较上周末平和，没有公共建筑遇袭。

不过，努涅斯谴责，部分身穿黑衣的极左翼极端分子对执法人员的暴力行动显著升级，当局共逮捕1314人，有53名执法人员在冲突中受伤，另有两人受重伤。