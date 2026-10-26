（首尔综合电）韩国汽车企业正面对中国汽车的强力挑战，本土巨头现代汽车和起亚在国内市场的合计份额虽然高达72％，但面对中国比亚迪价格更低、主打科技的车型，正日益难以招架。

数据显示，今年1月至8月，比亚迪的电动汽车和混合动力汽车销量增长八倍，达到近1万8000辆。它的注册量在9月更是达到两万辆，是它最初年度目标的两倍。相比之下，现代汽车同类车型的销量则下降6％，至约13万9000辆。

三星证券公司分析师指出，若不计入2020年疫情导致的销量低谷，现代汽车的年度全球销量可能自2010年以来首次跌破400万辆，无法实现416万辆的目标。

最大原因是来自中国的竞争。中国电动汽车制造商大举推动出口，在美国和印度以外的各个市场引发了激烈的价格战，而现代和起亚在所有这些市场的表现都比较逊色。

现代汽车高官本月向媒体坦承，中国车企近期在巴黎车展呈现的设计与价格优势，令人感到担忧。不过，分析认为，尽管比亚迪发展迅速，但中国品牌仍面临诸多长期挑战，被指售后服务欠佳、维护成本与保险费用高，以及汽车贬值过快。

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比亚迪计划在年底前，把在韩国的服务站点从20个增至26个。不过，现代汽车和起亚在韩国本土有超过1200个服务站点。

韩国中信里昂证券（CLSA Securities Korea）的分析员认为，比亚迪的低价策略最终将面临严峻考验，因为随着市场日趋成熟，车辆转售价值和服务的便利程度等因素，应会削弱这个品牌的整体吸引力。