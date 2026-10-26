埃及议会已批准向沙特阿拉伯提供军事支持，以协助沙特抵御也门胡塞武装的袭击。

法新社引述埃及国营报章《金字塔报》报道，众议院星期一（10月26日）批准授权总统塞西采取必要措施支持沙特。

议会多数议员支持塞西，先前曾就此事举行三次罕见的闭门会议，并两度推迟表决。



塞西上星期要求议会授权政府在沙特“提出请求时”，向沙特提供军事支持。他说，埃及提供的支持将用于保卫沙特领土，不包括对也门发动攻击，并强调首要任务是寻求外交解决方案。

他在讲话中说：“我们谈的是保卫沙特的领土和边界。”

在塞西执政期间，沙特一直是埃及重要的政治和金融伙伴，向埃及提供数十亿美元援助、在埃及中央银行存入资金，并供应能源。

目前尚不清楚埃及将提供哪些防御支援。埃及是阿拉伯世界军事实力最强的国家，拥有数十万现役军人、战斗机和先进的防空系统，相关装备来自美国、中国、法国和俄罗斯等国。

埃及经常谴责伊朗及其支持的势力袭击波斯湾国家，但尚未公开直接参战，也没有加入沙特、巴基斯坦和土耳其今年8月签署的《麦加共同防御协议》。

埃及外交部长阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）本月说，埃及仍“在认真考虑”是否加入这项协议。