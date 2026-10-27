中东局势紧张之际，沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦高级官员星期一联合访问伊朗，寻求缓和区域紧张局势，试图防止中东战争再度升级，德黑兰方面称会谈“非常好”。

法新社报道，这是三国今年8月在沙特圣城麦加成立防务联盟以来，首次联合派遣高级代表团访问德黑兰。

沙特外交部星期一（10月26日）发布的声明中说，此行旨在推动当前危机各方缓和紧张局势。代表团包括沙特国防部长哈立德亲王、巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔，以及土耳其情报局长卡林。

三国代表分别会晤伊朗总统佩泽希齐扬、外交部长阿拉格齐及最高国家安全委员会秘书雷扎伊。

伊朗官媒报道，各方同意继续磋商，但会谈未宣布任何具体协议。

雷扎伊形容会谈“非常好”，并说他感受到区域正在出现新气象，各方讨论气氛积极。

他说，与会各方同意，区域安全应由区域国家自行维护，并须防止外国势力干预。会谈也重点讨论以色列在黎巴嫩南部、叙利亚南部、加沙及约旦河西岸的军事存在。

这次外交斡旋正值美国、以色列和伊朗接连警告可能重启军事行动。以色列星期二（27日）举行大选，美国也将在下周举行中期选举，区域紧张局势有所升温。

联合国秘书长古特雷斯星期一在开罗呼吁各方避免局势升级，警告必须不惜一切代价，防止伊朗遭大规模军事攻击，以及伊朗对波斯湾国家发动大规模报复。

沙特安全分析员加纳姆认为，此次德黑兰会谈可能是防止局势失控的最后机会。