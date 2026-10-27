美国总统特朗普宣布，任何人举报过去或即将举行的选举中涉嫌舞弊的行为，只要有关举报最终促成涉案者被逮捕及定罪，就可获得100万美元奖金。

路透社报道，特朗普星期一（10月26日）在社媒发文说，举报过去选举或即将于11月3日举行的中期选举舞弊行为者，只要涉案人员被捕及定罪，就能获得100万美元（约128万新元）奖金。

特朗普政府近期加强对选举事务的监督，包括要求各州提供选民登记资料，并强调必须采取更严格措施，以确保公众对选举的信心。

不过，政治专家以及民主、共和两党部分选举官员批评，这些举措可能构成联邦政府越权干预。部分选举官员告诉路透社，他们正为中期选举可能出现的联邦政府干预行为作准备。

特朗普过去曾多次提出未经证实或不实的选举舞弊指控，并拒绝承认在2020年总统选举中败选。2021年1月6日，他的支持者冲击美国国会大厦，企图阻止国会认证选举结果。

共和党目前在参众两院均掌握微弱多数优势，但特朗普的支持率持续低迷。生活成本高涨，以及美国与以色列对伊朗开战后油价上涨，成为选民担忧的议题。