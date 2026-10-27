美国科技巨头微软向约6万名员工提出自愿离职补偿方案，涉及全球约27%的员工，以削减成本，同时继续投入巨资发展人工智能（AI）。

法新社报道，微软星期一（10月26日）证实，美国、加拿大、印度及英国部分团队中，副总裁级别及以下的员工符合申请资格。不过，部分数据中心、销售及营销部门员工不包括在内。

微软执行副总裁兼首席人力资源官科尔曼在内部备忘录中说，自愿离职方案旨在提高公司应对变化的灵活性，并让员工有更多机会规划下一阶段的职业发展。

这是微软今年第二次向员工推出自愿离职计划。今年4月，公司据报向约7%的美国员工提供提前退休选择，其中约三成符合资格者接受方案。

根据监管文件，截至今年6月底，微软全球员工人数为22万3000人，低于去年底的22万8000人。公司预计本周稍后公布季度业绩。

微软一方面精简人力，另一方面持续扩大AI投资。公司今年7月宣布，第二季度资本开支达410亿美元（约525亿新元），预计第三季度增至500亿美元。不过，全年总支出预测已从1900亿美元下调至1750亿美元。