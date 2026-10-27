约旦以打击涉及境内教堂致命袭击的恐怖组织为由，空袭叙利亚南部多个地点，造成至少七人死亡，包括三名儿童。

综合法新社和路透社报道，约旦军方星期一（10月26日）说，调查发现，上周在约旦发动致命教堂袭击的嫌疑人与叙利亚南部的“恐怖组织”有关，因此出动空军打击这些组织的藏身处。

约旦声称，军事行动事先与叙利亚当局协调，但叙方否认这一说法。

叙利亚外交部说，已向约旦表达对未经事先协调发动空袭的强烈保留立场，并强调两国有必要加强边境地区的实地及安全协调。叙利亚政府也宣布调查此次空袭。

叙利亚民防部门初步报告指出，约旦空袭南部德拉省及苏韦达省四处地点，造成七人死亡、三人受伤。死者包括三名儿童和一名妇女。

死者当中，有六人在德拉省遇难，另一名男子则在邻近的苏韦达省住宅遭袭后丧生。

空袭发生后，叙利亚当局星期二（27日）宣布关闭与约旦接壤的纳西卜边境口岸，暂停双向客运及商业运输。纳西卜是叙利亚与约旦之间唯一供旅客及商业货运通行的边境口岸。