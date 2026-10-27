澳大利亚网络安全机构警告，人工智能（AI）正以前所未有的速度和规模加剧网络安全威胁，外国政府支持的黑客组织也利用AI攻击电脑网络及关键基础设施。

法新社报道，澳大利亚信号局星期二（10月27日）发布年度网络威胁报告指出，AI已成为过去一年影响网络安全形势的关键因素，让恶意攻击者更快发现系统漏洞，并以前所未有的规模、速度和复杂程度发动攻击。

报告说，近期还出现人工智能代理意外行为及模型测试所引发的新型安全威胁。

澳洲信号局过去一年发出超过4400次潜在恶意网络活动警告，较前一年激增80%。

报告指出，外国政府支持的黑客持续针对澳洲机构发动攻击，主要目的是窃取敏感或非公开资料，目标不仅包括政府网络，也涵盖关键基础设施、私人企业及个人。

报告点名与中国、俄罗斯及朝鲜有关联的黑客，指他们近期曾针对澳洲或其盟友展开网络攻击。

澳洲副总理兼国防部长马尔斯说，AI技术已成为现实，社会无法回避其发展，也不可能让技术倒退。

他指出，恶意攻击者正利用AI寻找系统漏洞，呼吁民众及时更新电脑软件，加强网络防护。