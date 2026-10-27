苹果公司首款折叠手机iPhone Duo上市仅数天，便有用户投诉内屏在使用数小时或数天后出现裂纹。苹果证实少量产品存在屏幕问题，并声明受影响用户可联系客服安排更换。

据彭博社报道，多名用户反映，展开手机时听到类似碎裂的声响，随后屏幕中央折痕处出现明显裂纹，部分手机屏幕右侧还出现白斑或显示异常。

相关投诉最初出现在社交媒体Reddit等平台。彭博社随后独立核实超过六名用户的个案，他们提供了手机损坏照片或与苹果客服沟通的记录。

苹果发表声明说，公司已注意到少量iPhone Duo的内屏出现问题，受影响用户应联系AppleCare申请更换。

苹果强调，大多数iPhone Duo并未受到影响，而存在缺陷的手机通常会在使用初期迅速出现问题。

美国圣迭戈iPhone Duo用户巴特尔说，他展开手机时感觉铰链比平时更紧、更难打开，随后发现屏幕出现异常线条，还能感觉屏幕下方有零件凸起或松动。

另一名手机用户、风险投资家金（Jonathan King）也说，星期一（10月26日）打开手机时听到异响，之后内屏便无法使用，尽管外屏仍正常运作。

iPhone Duo上星期五（23日）正式开卖，是苹果历经逾10年研发推出的首款折叠手机，也是iPhone历来最大的设计改变。