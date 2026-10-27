美伊冲突推高燃油价格，最新研究显示，美国消费者承受的额外燃油开支为全球最高，自战争爆发以来，平均每人多支付471美元（约603新元），远高于全球平均的60美元。

路透社报道，芬兰的非营利组织能源与清洁空气研究中心（CREA）星期一（10月26日）发表的研究报告指出，美国消费者受到的冲击尤其严重，主要因为美国高度依赖能源效率较低的私人汽车、日常出行距离较长，以及电动车普及速度相对缓慢。

美国与以色列今年2月28日对伊朗开战后，霍尔木兹海峡一度几乎关闭，随后又遭封锁，严重扰乱全球石油供应。

研究分析169个国家今年3月初至10月中旬的燃油价格及消费情况，并以今年1月和2月的价格作为比较基准。

结果显示，全球消费者在这段期间因燃油涨价额外支付约4680亿美元，其中美国占1600亿美元，中国为540亿美元，加拿大则为170亿美元。

除了美国，加拿大、澳大利亚、新西兰和比利时的消费者也承担较高的额外燃油开支。

特朗普政府则认为，为阻止伊朗取得核武器，消费者暂时承受较高油价是可以接受的代价，并坚称战争结束后，石油和燃油价格将回落。不过，这场战争持续的时间已超出特朗普政府原先预期。