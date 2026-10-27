以色列第26届议会选举星期二开始投票，将选举产生新一届议会120名议员。

新华社报道，这是2023年10月7日新一轮以哈冲突爆发以来，以色列首次举行议会选举。

这次选举约有730万名合格选民，全国设有约1万2000个普通投票站，星期二（10月27日）当地时间早上7时（新加坡时间下午1时）至晚上10时开放。

以色列媒体预计于当地时间晚上10时（新加坡时间28日凌晨4时）投票结束后公布出口民调结果，初步计票结果预计于星期三（28日）揭晓。

以色列实行全国比例代表制，选民投票支持政党候选人名单，而非直接选举总理。各政党根据得票比例获得议会席位，但必须获得至少3.25%的选票才能进入议会。

议会选举结果公布后，各政党将围绕组建执政联盟展开谈判。以色列历史上从未有单一政党独自赢得议会多数席位，选后组建联合政府是常态。能否争取至少61个议席支持，是决定内坦亚胡能否继续执政的关键。

近期民调显示，内坦亚胡领导的右翼阵营与以军前总参谋长埃森科特领导的反对阵营竞争胶着，双方均难以独自取得议会多数席位。

2019年至2022年间，以色列曾因政治僵局在不到四年内举行五次议会选举。2022年11月议会选举后，内坦亚胡组建执政联盟并于同年12月就任总理。