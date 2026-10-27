（华盛顿/洛杉矶综合电）距离美国中期选举仅剩一周，美国总统特朗普星期一宣布悬赏100万美元（约128万新元），奖励任何举报选举舞弊并最终促成嫌犯被捕和被定罪的知情人士。不过，此举引发质疑，被指试图借打击舞弊恐吓选民。

特朗普星期一（10月26日）在社媒Truth Social上说：“任何人举报以往选举或即将举行的2026年中期选举中的投票舞弊行为，只要实施舞弊者被逮捕并定罪，举报人就将获得100万美元奖励。”

不过，他没有说明这笔奖金的资金来源或发放方式。

特朗普政府近期加强选举监督，美国哥伦比亚广播公司（CBS）报道，武装联邦人员甚至在数州挨家挨户查问居民的移民身份和投票纪录。

联邦人员也在加州逮捕并起诉28个居民，罪名包括欺诈登记投票，部分案件可追溯至2002年。

洛杉矶县官员哈恩指逮捕行动“是在恐吓选民，公然企图破坏公众对中期选举的信任”。

《纽约时报》调查了由保守派智库传统基金会维护的数据库，发现1982年至2025年间仅有100起非公民投票案例。

报道指出：“这约占同期总统选举逾13亿张选票的0.000008%。”

路透社/益普索民调（Ipsps）星期一的民调结果指出，特朗普的公众支持率小幅升至32%，较上周的31%历史低点上升1个百分点。针对会选择哪个政党的候选人进入国会，登记选民更倾向于民主党，支持率为47%，共和党则为36%。