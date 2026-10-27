英国首相伯纳姆上任满100天，成功带领工党取得逾70年来最大的支持率升幅之一。

彭博社报道，7月19日出任首相的伯纳姆，星期二（10月27日）满100天。

根据彭博社综合民调，工党在选民投票意向调查中的支持率已升至28%，高于伯纳姆的前任斯塔默宣布辞职前的约19%。这项综合民调采用九家民调机构的数据，计算过去14天的滚动平均值。

这一趋势证明，执政党在取得压倒性选举胜利仅两年后决定更换党魁是正确的，也印证了伯纳姆的判断，即在处理英国与欧盟关系、国家养老金成本不断攀升等容易引发两极分化的议题时，由他来向民众阐述政府的施政愿景，效果会更好。

工党支持率的回升大致分为三个阶段：斯塔默宣布辞职时、伯纳姆出任首相时，以及新首相上个月在工党大会发表演说之后。伯纳姆在演说中阐述一套雄心勃勃的政策纲领。

根据彭博社对民调数据的分析，工党支持率上升9个百分点，仅次于约翰逊2019年接替特雷莎·梅出任首相，以及布朗2007年接替布莱尔时取得的支持率升幅。

这项分析采用自由民主党上议院议员兼民调专家帕克整理、追溯至1955年的民调数据。分析显示，伯纳姆带领工党取得的支持率升幅，是首相在任期中途更替后平均升幅的两倍以上。

在英国的简单多数制选举制度下，政党即使只获得少数选票，也可能在下议院取得多数席位。斯塔默在2024年大选中便是如此，工党仅获得约三分之一的选票，却赢得近三分之二的议席。

不过，伯纳姆一再排除提前举行大选、重新争取选民授权的可能。

有关分析显示，新首相上任后的支持率升幅通常在约四个月后达到顶峰，并在一年内转为负增长。

约翰逊上任数个月后举行提前大选，并成功赢得压倒性多数席位，但三年后便因一连串丑闻下台。布朗接替时也曾取得与伯纳姆相近的支持率升幅，却在三年后的大选中失去政权。当时，金融危机席卷全球。

对伯纳姆而言，等到举行大选时，政治局势可能已截然不同。目前距离本届国会最长任期届满还不到一半，但以国会任期的这一阶段而言，英国民意变化之大，已属历来罕见。

若将各政党每个季度支持率的变化幅度累加，本届国会的民意波动程度与2017年至2019年的国会并列1955年以来最高。当时，英国正因脱欧谈判陷入动荡。

目前有五个政党的民调支持率持续超过10%，使英国政坛成为历来最分散的局面之一。不过，民调领先的政党，支持率一度平均只有25%。2015年以前，从未有政党在支持率低于33%的情况下领跑民调。

保守党支持率超越英国改革党

民调显示，保守党支持率已超越英国改革党，自2025年1月以来首次成为最受欢迎的右翼政党。这可能成为各党争夺保守派选民支持的一大转折点。

曼彻斯特大学政治学教授福特指出，英国改革党的支持率在过去12个月从30%跌至约20%，原因包括竞选资金丑闻，以及新兴极右翼政党“复兴党”（Restore）在政治立场上抢占改革党的优势。

民调机构More in Common的特赖尔告诉彭博社，相当一部分改革党支持者其实只希望英国由右翼政府执政，因此愿意支持任何最有可能实现这一目标的政党。

他估计，如果巴德诺赫（Kemi Badenoch）领导的保守党在一场与工党势均力敌的大选中处于领先位置，改革党目前多达五分之二的支持者，即全体选民的8%，可能转而支持保守党。

不过，福特补充说，由于目前并没有迫在眉睫的大选，这些选民不会立即转向保守党，但他们可能在竞选期间成为左右选举结果的关键力量。

保守党的支持率逐步回升，加上工党支持率大幅反弹，也意味着两大传统政党的合计支持率近两年来首次超过半数。

伯纳姆与巴德诺赫在政府规模问题上持有截然不同的意识形态立场。随着两人崛起，英国政坛正逐渐摆脱前任首相斯塔默和苏纳克所倡导的“管理型政治”，即通过展示政府治理能力，争取选民支持。

尽管如此，两党合计约50%的支持率，仍远低于战后约80%的平均水平。