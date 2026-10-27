（华盛顿/德黑兰综合电）美国有线电视新闻网（CNN）周一（10月26日）引述两名美国官员的消息报道，驻中东美军已做好准备，可在收到总统特朗普命令后的96小时内，对伊朗发动大规模打击行动。

消息指出，目前美军已有足够军力展开新的军事打击。新一轮行动的范围很可能不再局限于攻击伊朗雷达、发射装置和其他可迅速重建的资产，而是扩大至更大规模的打击行动。

不过，美国官员承认面临挑战，因为伊朗军队如今更熟悉美军战术，因此美军要有效摧毁潜在目标将更加困难。

据知，美军中央司令部和五角大楼的高官正在制定一份范围广泛的目标清单，包括伊朗的能源基础设施、军事设施以及核设施。

官员们指出，特朗普尚未决定在中期选举后要采取哪种行动，但他似乎倾向于展开重大打击。不过，官员们也说，特朗普过去曾多次在最后一刻改变主意，因此一切有待观望。

消息人士透露，美国近期的情报评估显示，伊朗和胡塞武装组织非常认真看待美国与以色列再次发动袭击的可能性，一旦遭到袭击，伊朗和胡塞武装会立即反击，将目标对准在中东及更广范围的美国人员与设施。

沙特土耳其巴基斯坦高官访伊 缓和局势避免战火重燃

伊朗高层周一与到访的《麦加共同防务协议》（Mecca Pact）三个成员国沙特阿拉伯、土耳其和巴基斯坦的高官举行会谈。三国官员此行是试图缓和局势，力求避免战火重燃。

访问德黑兰的是沙特国防部长哈立德、巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔和土耳其国家情报局局长卡林。

沙特外交部发声明说，这次会谈是寻求为当前危机降级。不过，各方在会谈后并未发表任何具体声明，只同意接下来继续会谈。

这是三个成员国今年8月组成防务协议以来，首次一起造访德黑兰。三国的官员会见了伊朗总统佩泽希齐扬、外长阿拉格齐和最高国家安全委员会秘书雷扎伊。

伊朗官方电视台周一报道，雷扎伊说，这次在德黑兰的会谈进展顺利，并说：“我感觉这个地区正在形成一种新的氛围……我从这次会谈的讨论中，感受到一种非常积极的氛围”。

他指出，伊朗与三国官员一致认为，中东的安全应由地区各国自行实现，而且必须防止任何形式的外国干预。

埃及总统塞西周一获得国会授权，一旦沙特提出要求，可采取任何必要措施协助沙特进行防卫。

塞西此前请求议会批准，若沙特提出协助打击胡塞武装的请求，埃及将提供军事支持。根据议会发布的一份官方声明，这项决议获得议会超过三分之二国会议员的支持。

伊朗支持的也门胡塞武装周二（27日）继续袭击沙特，向东部地区发射三枚弹道导弹，以及向南部地区发射四架无人机。

以沙特为首的联军同天说，他们已经拦截并摧毁来犯的导弹与无人机。