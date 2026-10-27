德国总理默茨支持欧盟与亚细安以及《跨太平洋伙伴全面进展协定》成员达成大型区域自由贸易协定，共同应对大国博弈加剧带来的经贸不确定性。

默茨星期二（10月27日）在新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院主办的第49届新加坡讲座上，发表题为“德国与印太地区：变化世界中的伙伴关系、竞争力与韧性”的演讲。

为化解日益严峻的贸易壁垒与供应链风险，默茨提议欧盟与亚细安加快谈成区域自由贸易协定。他说，明年是欧盟与亚细安建立对话关系50周年，双方可借此契机，全力争取达成欧盟—亚细安自贸协定。

他说：“我支持，前提是我们有足够共识，能够迅速推进。”

不过，若短期内难以达成，他主张欧盟可先与有意愿的亚细安成员国推动双边自贸协定。

他也主张推动欧盟与《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）成员达成大型跨区域协定，更好地配合跨国供应链与生产链紧密相连的现实。他指出，双方合计占全球贸易超过三分之一，若能加强协调，将更有效地应对违反自由与公平贸易的行为。

在科技前沿领域，默茨点名人形机器人与前沿人工智能（Frontier AI）为未来合作重心。他坦言，在包括AI在内的新技术方面，欧洲仍高度依赖美国企业。欧洲若能结合新加坡、日本和韩国的知识与技术优势，就有望较快达到美国的水平。

对华去风险但不脱钩

在阐述关键的对华政策时，他明确重申，去风险与多元化不等于脱钩，“脱钩将是一个错误。它既不会让我们更安全，也不会让我们更繁荣”。

他主张通过去风险和多元化，找出并减少供应链、技术和原材料方面不健康的单向依赖。这不仅适用于中国，也适用于其他大国。

默茨同时指出，如果系统性产能过剩、出口限制或市场准入障碍扭曲竞争，就须采取补救措施。德国与法国已在欧洲理事会提出应对不公平竞争的倡议，以保护欧洲经济的正当利益，并不针对任何特定国家。

对于俄乌战争，默茨呼吁中国利用对莫斯科的影响力推动公正和平，并指亚洲正密切关注乌克兰命运。他提醒，如果美国、俄罗斯甚至中国绕过乌克兰商定战争的结局，“绝对不可接受”；欧洲也须参与谈判，因为停火后的安全保障离不开欧洲。

主持这场新加坡讲座的数码发展及新闻部长杨莉明致欢迎辞时，强调了德国在印太地区不可或缺的关键角色。

她说，德国是亚细安最重要的贸易伙伴之一，也是对东南亚地区最大的商品出口国。德国在精密工程、先进制造以及研发创新方面有深厚积累，是东南亚各国寻求在深科技（Deep-tech）、具身智能（Physical AI）及工业人工智能（industrial AI）领域合作的理想伙伴。更重要的是，面对国际秩序承压与贸易壁垒抬升，德国始终是支持国际法、自由贸易与经济韧性建设的可靠伙伴。

这是默茨出任德国总理以来首次访问新加坡，他将续程访问日本和韩国。